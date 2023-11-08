На связи с природой: клиенты Tele2 смогут позвонить диким животным

Tele2, российский оператор мобильной связи, запускает благотворительный проект «На связи с природой». Клиенты оператора смогут послушать голоса диких животных по специальному номеру: один звонок манулу, выхухоли, зубру или атлантическому тупику обойдется в 100 руб. Все собранные в качестве пожертвования средства будут перечислены на программы по сохранению животных, реализуемые благотворительным просветительским фондом «Заповедное посольство». Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Tele2 участвует в решении актуальных для общества проблем, среди которых – проблема защиты и сохранения диких животных. Оператор объединился с фондом «Заповедное посольство» и разработал креативную механику для клиентов: звонок используется в качестве инструмента пожертвования – это простой и быстрый способ внести вклад в спасение редких видов животных. Проект «На связи с природой» действует с 1 ноября по 5 декабря 2023 г.

Чтобы принять участие в проекте, клиенту Tele2 необходимо перейти на сайт акции, выбрать животное и сделать звонок по специальному номеру. Послушать урчание манула можно по номеру 0810, пение атлантического тупика – по номеру 0811, мычание зубра – по номеру 0812, писк выхухоли – по номеру 0814. Звонок обойдется абоненту в 100 руб. Все средства, пожертвованные абонентами Tele2, будут перечислены в фонд «Заповедное посольство» и потрачены на программы по сохранению популяции тех животных, которые перечислены в проекте.

Ольга Свечникова, директор по маркетингу Tele2: «Реализовывая социально значимые проекты в рамках платформы Positive Change, Tele2 стремится не только запускать системные изменения, но и вовлекать в решение социальных проблем своих клиентов. Так, уникальная креативная механика, которую мы разработали для проекта «На связи с природой», позволяет в игровой форме напомнить о важности защиты диких животных, а также о возможности каждого, без исключений, участвовать в изменении мира вокруг в лучшую сторону. Более того, цифровая составляющая проекта позволяет выработать привычку помогать сознательно и системно – достаточно взять телефон и выполнить короткий звонок, чтобы внести свой вклад».

Наталья Данилина, президент фонда «Заповедное посольство»: «Совместный проект с Tele2 – удачный пример, как можно одновременно просвещать людей, давать им интересные знания о природе и побуждать помогать природе добрыми делами. Зачастую бедственное положение редких видов животных – это проблема, о которой знают лишь ученые и профессионалы заповедного дела. А такие проекты, как «На связи с природой», позволяют привлечь внимание широких масс людей и вовлечь их в полезные природоохранные активности. Надеюсь, это лишь первое из множества добрых дел, которые мы сделаем для природы вместе с Tele2».

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2022 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

Благотворительный просветительский фонд «Заповедное посольство» – некоммерческая организация, цели которой – раскрыть обществу потенциал заповедных территорий для блага природы и людей, сохранять природное и культурное наследие, содействовать спасению редких видов. Фонд работает в трех направлениях: «Заповедные люди» (помощь сотрудникам особо охраняемых природных территорий), «Заповедная природа» (спасение редких видов и природных комплексов) и «Социальное окружение» (работа с людьми, живущими рядом с заповедными территориями). «Заповедное посольство» основано в 2018 г.