МТС прокачала сеть для многодетных новоселов в брянской Дубровке

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в деревне Дубровка Брянской области, где активно строится новое социальное жилье. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интернета на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новое телеком-оборудование в центре Дубровки, где проживает около 7000 человек. В деревне бесплатно выделяются участки для строительства жилья многодетным семьям. Увеличенной в результате модернизации емкости сети достаточно, чтобы обеспечить голосовой связью и скоростным мобильным интернетом 1500 новоселов. Также создан запас емкости для жильцов строящегося 24-квартирного дома, возведение которого планируется в 2024 г.

Связь МТС необходима для оперативной организации проектировочных работ, строительства жилых домов, прокладки коммуникаций, оснащения нового жилья современными приборами автоматического учета и «умными» устройствами, работающими на сети.

«После заселения жители получат все условия для удаленной учебы и работы, деловой переписки, покупок в онлайн-магазинах, пользования госуслугами и всеми необходимыми цифровыми сервисами. Особенно важно, что многодетные семьи смогут участвовать в любых дистанционных образовательных программах, онлайн-конкурсах, как например, творческо-благотворительный проект «Поколение М», где круглый год запускаются курсы знакомства с цифровыми технологиями в современной жизни. Кроме того, хороший мобильный интернет — это еще и развлечения, общение и безопасность. С новым качеством связи Дубровка стала еще привлекательнее для жизни», — сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.