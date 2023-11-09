Скорость мобильного интернета в Некрасовском районе Ярославской области выросла на 20%

«Мегафон» модернизировал сеть в Некрасовском районе Ярославской области. Теперь около 10 тыс. жителей в поселках и малых населенных пунктах района смогут пользоваться современными цифровыми сервисами наравне с городскими жителями на скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры компании обновили оборудование и запустили дополнительный слой LTE в нескольких диапазонах, что позволило значительно увеличить площадь распространения сигнала 4G и на 20% повысить скорость передачи данных. Улучшения коснулись жителей нескольких населенных пунктов, среди которых Некрасовское, Бурмакино, Вятское и Сахареж. После апгрейда сетевой инфраструктуры жители могут комфортно пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, а также учиться и работать удаленно при помощи мобильного интернета. Кроме того, LTE-модернизация расширяет для абонентов возможности по использованию современной технологии голосовых звонков VoLTE. Востребованность сервиса подтверждают данные «Мегафона» — уже порядка 60% разговоров в районе совершаются на сетях четвертого поколения с более чистым звуком и мгновенным соединением.

«Нагрузка на мобильную инфраструктуру ежегодно растет— в октябре абоненты области скачали на почти 20% больше информации, чем годом ранее. А значит саму сеть нужно постоянно развивать, чтобы она могла удовлетворять растущие потребности пользователей. Это особенно актуально для сельских территорий региона, где мобильный интернет заменяет проводное соединение при отсутствии последнего. Только за 10 месяцев этого года мы ускорили интернет в 60 селах и деревнях, расположенных в 11 районах области. Это важно не только для местных жителей, получивших возможность пользоваться всеми современными технологиями, но и для любителей загородной жизни и для путешественников - автомобилистов», — сказал Сергей Тимонин, директор «Мегафона» в Ярославле.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.