CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

билайн даст возможность присвоить свой номер умным часам или планшету

Мобильный оператор билайн запустил сервис «Один номер» — с его помощью различные устройства с поддержкой eSIM, например, умные часы, могут использоваться в качестве самостоятельного средства связи, абонентский номер при этом не меняется — он будет тем же, что и на основном устройстве.

«Один номер» даст возможность оставаться на связи на своем привычном номере, даже если у вас нет с собой основного телефона. Например, вы сможете полноценно общаться во время утренней пробежки, надев умные часы с поддержкой eSIM, оставив при этом свой смартфон дома. Актуальный пакет услуг связи делится между основным и дополнительным средством связи, его можно будет расходовать на любом из устройств.

«К действующей SIM-карте клиента теперь можно выпустить дополнительную — с идентичным абонентским номером. Такую eSIM можно установить в умные часы, планшет или в резервный смартфон, после чего устройство самостоятельно зарегистрируется в сети оператора и будет работать независимо от телефона с основной SIM», — поясняют принцип работы сервиса в пресс-службе билайна.

Сервис уже доступен клиентам мобильного оператора из Москвы и Московской области. Подключить «Один номер» можно прямо мобильном приложении билайна.

Реклама: beeline.ru

erid:LatgBmkU3

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арестована четверть пиратской группировки, перепродававшей взломанные телеканалы

Кто и как сможет легально сбивать БПЛА в России

ВТБ создал серверный комплекс для работы виртуальных машин в облаке на базе платформы VTB.Cloud

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря

Российский телеком предлагают отрегулировать по образцам СССР

Против питерского метро возбудили дело: Наценка на установку «железа» сотовых операторов составила 2420%

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM

Где слушать музыку в 2023 году: стриминговые музыкальные сервисы в России

Приложения и сервисы для организации рабочего процесса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода
Показать еще