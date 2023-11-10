«Мегафон» ускорил интернет в стране валдайских колокольчиков

Свыше 14 тыс. горожан и многочисленные гости Валдая - одного из курортных центров Северо-Запада России - могут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 40 Мбит/с. «Мегафон» построил в городе объекты связи, работающие в среднечастотных и высокочастотных диапазонах, обеспечивая более «дальнобойное» покрытие и достойные скорости передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В зону стройки вошел микрорайон, где расположены объекты промышленного и социального значения: магазины, гимназия, автозаправки, гостиница, заведения общепита. Цифровые улучшения затронули проспект Васильева и улицы Молодежную, Победы, Строителей, Ломоносова и др. Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах с многоэтажной и частной застройкой, где проживает несколько тысяч человек.

В результате проведенных работ скоростной мобильный интернет стал доступен не только местным жителям, но и путешественникам, приезжающим посетить музеи уездного города и знаменитых валдайских колоколов и колокольчиков, а также другие историко-архитектурные достопримечательности. Модернизация сети позволит туристам и жителям не только искать арт-объекты с помощью онлайн-карт, но и пользоваться VoLTE – технологией, при которой можно одновременно разговаривать по телефону и серфить в интернете.

«Значительная часть туристических маршрутов в Новгородской области проходит через несколько старинных городов и поселков, в том числе и через Валдай. Гости приезжают к нам в среднем на несколько дней, путешествуя по Валдайскому национальному парку и, конечно, им важно всегда оставаться на связи. Анализируя сеть, мы видим, как по мере увеличения количества гостей растет нагрузка на инфраструктуру. Поэтому, мы устанавливаем дополнительное оборудование LTE там, где это необходимо нашим абонентам», – сказал Андрей Шмалев, директор «Мегафона» в Новгородской области.

Валдай – один из туристических брендов Новгородской области, он является частью одноименного национального парка. Ежегодно город посещают более 200 тыс. человек. Сейчас здесь активно развивается пеший экотуризм с экскурсиями по тропам. Самым популярным маршрутом остается «Большая Валдайская тропа», протяженностью 59 км и начинающаяся прямо в городе

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.