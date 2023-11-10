МТС ускорила интернет в студенческом городке и на центральном стадионе в Астрахани

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть LTE на улицах Латышева и Татищева в Астрахани, где сконцентрированы главные учебные заведения города. Благодаря модернизации сети и строительству базовых станций, скорость мобильного интернета в среднем выросла на 50%. Это позволит жителям города, в том числе студентам и школьникам, пользоваться интернет-ресурсами с большим комфортом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На улице имени Василия Татищева, где установили новое телеком-оборудование МТС, сконцентрированы главные учебные заведения региона и крупнейшие образовательные центры Южного федерального округа, в которых суммарно обучаются несколько десятков тысяч студентов со всей страны и других государств. В результате строительства базовой станции и расширения сети LTE, скорость мобильного интернета выросла в среднем на 50%. Это позволит местным жителям, а также студентам АГУ, АГТУ, АГАСУ, учащимся школ и других учебных заведений оперативно решать любые вопросы, пользоваться различными интернет-сервисами и общаться с близкими. Преимущества высокоскоростного интернета оценят и жители ближайших жилых кварталов, в том числе ЖК «Лазурный» и «Прогресс», а также посетители центрального стадиона Астрахани.

«Студенты и школьники – самые активные пользователи интернета и во время учебного года нагрузка на сеть ожидаемо возрастет. Чтобы всем жителям было комфортно в сети МТС мы обновляем инфраструктуру и работаем на опережение. Выбирать наиболее эффективные локации для строительства нового телеком-оборудования нам помогают технологии, в частности – Big Data МТС, которая с помощью обезличенных больших данных позволяет проанализировать не только технические параметры нагрузки на сеть, но цифровые предпочтения абонентов, популярные локации, данные о развитии транспортной и социальной инфраструктуры, а также многие другие показатели», - сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.