МТС разогнала мобильный интернет в химической столице Тульской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в химической столице Тульской области - городе Новомосковске. МТС установила дополнительное телеком-оборудование в центре города на улице Трудовые резервы, что позволило улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость мобильного интернета на 30% на крупных предприятиях и в местах плотной городской застройки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зоне улучшенного качества сети МТС находятся более 10 флагманов промышленности, образования и химической индустрии России, специализирующихся на выпуске химического сырья, минеральных удобрений, пластмасс, бытовой химии, товаров народного потребления, строительных материалов и многого другого. Всего на территории городского округа работает около ста крупных и средних промышленных предприятий.

«Такие крупные промышленные кластеры, как Новомосковск, отличаются высоким потреблением голосового и интернет-трафика, прежде всего, из-за активных рабочих коммуникаций и цифровизации производственных процессов. Обновленная сеть МТС позволит внедрять инновационные технологии - сервисы умного видеонаблюдения и видеоаналитики, интернет вещей, телеучет данных и другие цифровые возможности. Новое телеком-оборудование в перспективе позволит интегрировать в единую цифровую инфраструктуру системы диспетчеризации, позиционирования, удаленного и автоматизированного управления различными объектами», - сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Доступ к обновленной сети получили также жители центра Новомосковска и приезжие. Теперь они могут пользоваться всеми цифровыми сервисами, дистанционными сервисами учебы или работы, порталом госуслуг, делать покупки в онлайн-магазинах, смотреть кино в онлайн-кинотеатрах на высокой скорости даже в часы пиковой нагрузки. Также в зоне скоростного мобильного интернета МТС – автовокзал, железнодорожная станция Новомосковск-1, выход на трассу М4 и автодорогу на Рязань.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4 700 магазинов в России.