«Мегафон» «разогнал» интернет в районе федеральной трассы «Байкал»

Для местных жителей и транзитных пассажиров «Мегафон» увеличил скорости мобильного 4G-интернета в Иркутской области. Оператор модернизировал телеком‑оборудование в селе Большая Глубокая и в железнодорожном поселке Андрияновская. Благодаря проведенным мероприятиям увеличилась зона покрытия сети LTE на участке федеральной дороги «Байкал», а также Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Специалисты «Мегафона» обновили оборудование на базовых станциях в поселках Большая Глубокая и ж/д Андрияновская. Теперь оно работает сразу в двух стандартах – 2G и 4G. Новый низкочастотный диапазон отличается своими «дальнобойными» свойствами, за счет чего покрывает максимально возможные территории. Средние скорости скачивания на абонента выросли более чем в 20 раз. Кроме местных жителей возможность воспользоваться цифровыми звонками и интернетом на новых скоростях получили пассажиры и водители большегрузов, следующие транзитом по автодороге «Байкал».

Поселения, в которых проводилась модернизация, расположены на юго-западе области почти в 100 км от Иркутска. Это небольшие поселки с суммарным населением около 150 человек. Через Большую Глубокую проходит федеральная трасса «Байкал», являющаяся частью международного транзитного транспортного коридора Восток-Запад. В Андрияновской на Транссибирской магистрали находится одноименная станция, где останавливаются пригородные электрички. С появлением интернета у пользователей теперь есть доступ к навигационным сервисам. С их помощью проще ориентироваться на местности, или, например, выбрать гостиницу или кафе.

«Модернизация телеком-объектов в этих краях – непростая задача для технических специалистов компании, это связано с особенностями ландшафта и погодными условиями. Например, телеком-объект в Андрияновской расположен на горе, примерно в 2 км от железнодорожной станции. Однако благодаря такому размещению удается покрыть максимально отдаленные территории, включая трассу «Байкал». Для этой дороги характерны крутые повороты, значительные перепады высот на всем протяжении и сложные метеоусловия, как зимой, так и летом. Теперь автомобилисты, пассажиры и местные жители могут не только совершать звонки, но и пользоваться мессенджерами, навигаторами и прочими приложениями, требующими выхода в интернет. Кроме того, наличие связи решает задачи по обеспечению безопасного и комфортного автомобильного движения», – отметил Евгений Белый, директор «Мегафона» в Иркутской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.