«Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом медиков и пациентов в Ирафском районе Северной Осетии

Село Мацута стало еще одной локацией на карте Северного Кавказа, где теперь доступны современные телеком-услуги. МегаФон первым обеспечил покрытие сети LTE и устойчивой голосовой связи в высокогорном поселении. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В эту горную местность в Дигорском ущелье непросто добраться. Такие географические особенности послужили поводом для легенды, что именно здесь, в недосягаемом для глаз месте, жили древние нарты и похоронен герой эпоса Сослан. Сейчас в селе постоянно проживают не более 50 человек, однако, часто приезжают археологи и туристы.

Мацута расположена в 30 км от районного центра и в 100 км от столицы республики. «Мегафон» — единственный оператор мобильной связи в Дигорском ущелье. К сети впервые подключили и местный фельдшерско-акушерский пункт. К терапевту сюда обращаются не только жители Мацуты, но и близлежащих населенных пунктов. Медицинскую помощь получают порядка 1,3 тыс. человек.

«Появление связи — это не просто комфорт, а вопрос жизни и здоровья для пациентов. Подключение к интернету позволит нашим врачам улучшить свою работу, консультироваться с коллегами из республиканских и федеральных медицинских центров. Кроме того, теперь амбулатория сможет получать все необходимые документы из информационных систем Министерства здравоохранения», — сказал глава Ирафского района Северной Осетии Роберт Хамикоев.

«Подключение фельдшерско-акушерских пунктов к высокоскоростному интернету сейчас идет по всему Северному Кавказу. В нашей республике мы "оцифровали" еще 6 амбулаторий в Моздокском и Пригородном районах. Это позволяет местным жителям в любое время вызвать скорую помощь, получить консультацию врача по телефону или записаться на прием через онлайн-платформы», — сказал директор «Мегафона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов.

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«Мегафон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.