МТС закрыла «белое пятно» на трассе Калуга-Рязань

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE на трассе Р132 «Калуга-Рязань» возле деревни Маковские Выселки Михайловского района. В результате автомобилистам и местным жителям стал доступен мобильный интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на участке трассы между Рязанью и Тулой, проходящей у деревни Маковские Выселки. Здесь, помимо частных домов расположена крупная электроподстанция, снабжающая район электроэнергией, автобусная остановка для семи региональных маршрутов и междугороднего рейса Курск-Рязань.

«Модернизация оборудования на автодороге Р132 в Михайловском районе – это продолжение нашего большого проекта по цифровизации трасс, которые проходят через Рязанскую область. В первую очередь, наша связь обеспечивает комфорт и безопасность путешествий, а логистические компании смогут использовать датчики мониторинга транспорта и обеспечивать безопасность в пути», - сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Ранее МТС «прокачала» сеть на трассе М5 «Урал» в Рязани, Рыбном, Шацке и Шацком районе, Шиловском районе и других территориях, где сосредоточено множество объектов дорожной инфраструктуры, общественного питания и гостиницы.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.