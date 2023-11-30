МТС оцифровала край гигантских кустарников ивы на реке Ичетуй в Бурятии

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом село Дэдэ-Ичетуй Джидинского района Бурятии. После запуска сети LTE доступ к цифровым сервисам получили более тысячи жителей населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция обеспечивает связью четвертого поколения жилые дома, школу, детский сад, Дом культуры, где занимается известный на всю республику ансамбль песни и танца «Ая-Ганга», библиотеку, почту, фельдшерско-акушерский пункт, а также территорию вдоль берега реки Ичетуй и расположенный неподалеку Субурган.

Село расположено в верховье реки Ичетуй, вдоль которой растет роща гигантский кустарников ивы. Сейчас здесь проживает более 1000 селян, которые преимущественно занимаются рыболовством, сельским хозяйством – разводят крупный рогатый скот, лошадей, овец и других.

Теперь жители населенного пункта могут пользоваться самыми современными интернет-сервисами: загружать обновления, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, читать книги в электронной библиотеке, общаться с родными по видеосвязи, пользоваться государственными, банковскими и музыкальными приложениями и смотреть видео по ведению сельского хозяйства.

«МТС активно продолжает улучшать качество связи в малых населенных пунктах Бурятии. Дэдэ-Ичетуй – не единственное село Джидинского района, где мы запустили высокоскоростной интернет. Мобильную сеть четвертого поколения получили улусы Малый Нарын и Верхний Бургалтай, а также местность Хулдат, где проживает менее 150 человек. В общей сложности в этом году быстрый интернет, стабильную голосовую связь и доступ к цифровым сервисам нашей экосистемы получили жители более 50 отдаленных и малонаселенных сел Бурятии», — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.