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МТС оцифровало старейшее приамурское село на границе с Китаем

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сети LTE в селе Кузнецово Магдагачинского района. Благодаря установке нового телеком-оборудования более 100 жителей пограничного села получили мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть LTE доступна на всей территории села, где располагаются жилые дома, а также общеобразовательная школа с группой для дошкольников, библиотека, почта, фельдшерский пункт и магазин. Теперь жители приграничного села могут пользоваться популярными цифровыми сервисами: смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, пользоваться банковскими и музыкальными приложениями, совершать видеозвонки друзьям и родственникам, читать электронные книги и загружать муниципальные и госуслуги.

Кузнецово – одно из старейших сел области, основанное в 1857 году забайкальскими казаками, прибывшими с реки Онон, и названное в честь купца-золотопромышленника, потомственного почетного гражданина Ефима Кузнецова. Населенный пункт находится в пограничной зоне, на противоположном берегу Амура на расстоянии около двух с половиной километров расположена ближайшая китайская деревня Чжэнци.

«МТС продолжает работу по улучшению качества связи в небольших населенных пунктах Амурской области по программе устранения цифрового неравенства. Только за последний месяц подключены шесть малочисленных сел в Ивановском, Белогорском и Завитинском округах. Качественная связь для сельчан – это пропуск в мир современных интернет-сервисов и приложений для учебы, работы и развлечений», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Также скоростной мобильный интернет МТС стал доступен жителям сел Гуран Свободненского округа и Кувыкта Тындинского округа.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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