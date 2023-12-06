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«Мегафон» расширил сеть LTE в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии

Численность населения поселка Нового и хутора Родниковского не превышает 400 человек. В этом году жители получили возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом «Мегафона». Сеть стала доступна благодаря проекту «Устранение цифрового неравенства».

Поселок Новый находится на границе со Ставропольским краем. Через него по трассе едут туристы, желающие отдохнуть на горнолыжных курортах республики. В самом же поселке проживает не более 150 человек. Теперь, благодаря сети четвертого поколения от «Мегафона», местные смогут смотреть фильмы онлайн, скачивать музыку, общаться в социальных сетях.

Недалеко от Нового расположен хутор Родниковский. В следующем году населенный пункт отпразднует столетие. В 1924 г. в этом живописном месте обосновались терские казаки. Сегодня в хуторе живет около 250 человек. Согласно аналитике «Мегафона», чаще всего абоненты здесь используют мессенджеры и заходят на видеохостинги.

«Перед отдаленными и малыми поселениями открылась альтернатива выбора оператора. Теперь жители Прикубанского района пользуются высокоскоростным мобильным интернетом даже в часы наибольшей загрузки сети. Таким образом, онлайн-образование, государственные цифровые сервисы и развлекательные платформы становятся ближе и доступнее каждому человеку», — сказал директор «Мегафона» в Карачаево-Черкесии Радмир Бурлаков.

В 2023 г. «Мегафон» расширил покрытие мобильной сети сразу в нескольких малонаселенных поселениях республики, таких как поселок Рожкао и аул Кобу-Баши. Так же быстрым интернетом теперь обеспечены туристы на Лунной поляне в Архызе.

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