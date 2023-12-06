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«Мегафон» улучшил покрытие LTE-сети около Саяно-Шушенской ГЭС

Для туристов, которые приезжают полюбоваться Саяно-Шушенской ГЭС, удвоили скорости мобильного интернета на смотровой площадке и расширили зону покрытия сети на территории промышленной «жемчужины Саян». Инженеры «Мегафона» установили дополнительное оборудование на действующей базовой станции, благодаря чему расширилось покрытие LTE-сети и повысилась производительность телеком-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего – одна из крупнейших и мощнейших гидроэлектростанций на планете. Высота установленной плотины составляет 240 метров, а протяженность – около 1 километра. Расположена на реке Енисей, на границе между Красноярским краем и Хакасией, у поселка городского типа Черемушки, в 115 км от Абакана. Этот уникальный индустриальный объект создавался почти 40 лет, с 1963 по 2000 гг. Тысячи путешественников ежегодно приезжают сюда за фантастическими видами на Енисей и внушительные постройки гидроэлектростанции. Также туристы могут посетить музей, посвященный Саяно-Шушенской ГЭС или принять участие в прогулке по биосферному заповеднику, на территории которого расположена плотина. С 2021 г. туристам стали доступны экскурсии и на саму гидроэлектростанцию.

Запуск дополнительного слоя LTE, работающего в низком частотном диапазоне с радиусом охвата до 35 км, позволил распределить нагрузку сети, увеличить территорию покрытия и обеспечить уверенный прием 4G-сигнала. Кроме того, по результатам замеров, проведенных аналитиками компании, мобильный интернет в зонах модернизации сети стал работать в среднем в два раза быстрее. Теперь абоненты смогут вести прямые эфиры и записывать сторис, сразу выкладывать фотографии, а не сохранять их в архив, а также обмениваться файлами.

Также модернизация базовой станции расширила зону обслуживания технологии VoLTE – звонков через интернет. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Промышленная «жемчужина Саян» входит в топ-10 достопримечательностей республики и обязательных к посещению мест. С каждым годом туристов становится все больше. К примеру, в этот летний сезон на Саяно-Шушенской ГЭС побывало в 15 раз больше человек, чем в прошлый. Здесь «засветились» не только жители республики и соседнего Красноярского края, но жители Москвы и Московской области, Иркутской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей», - сказала Светлана Симаткина, директор «Мегафона» в Хакасии.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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