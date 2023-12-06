«Ростелеком» и «Автодор» построят вышки сотовой связи вдоль автотрасс

ПАО «Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и государственная компания «Автодор» договорились о сотрудничестве в строительстве инфраструктуры связи вдоль автодорог. Соглашение позволит обеспечить федеральные автомагистрали устойчивой мобильной связью и услугами высокоскоростной передачи данных в стандарте 4G/LTE. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Услуги связи будут организованы на участках автомагистралей М-12 «Восток» в Чувашской республике и на отрезке Дюртюли-Ачит, М-4 «Дон» (обход Аксая и Краснодара), М-11 «Нева» (обход Твери). В строительстве антенно-мачтовых сооружений (АМС) в полосе отвода автодорог примет участие ООО «Пилар» — башенная компания Tele2.

Новый инфраструктурный оператор «Пилар» предлагает в аренду места на технологических площадках с антенно-мачтовыми сооружениями высотой до 250 метров. Портфель башенной компании превышает 18 тыс. объектов на территории России. На объектах «Пилар», расположенных вдоль автодорог, находящихся в управлении «Автодора», разместится оборудование связи всех сотовых операторов.

«Автодор» обеспечивает места установки антенно-мачтовых сооружений в полосе отвода автодорог: площадку, точку технологического присоединения, выделение мощности. Это помогает минимизировать количество АМС для размещения оборудования операторов, оптимизировать объем инвестиций и сократить сроки строительства.

Установка АМС вдоль автодорог федерального значения ускорит темпы строительства сетей мобильной связи. Это, в свою очередь, поможет участникам рынка исполнить требование законодательства по обеспечению покрытия автомобильных дорог федерального значения.

«С открытием участков М-12 “Восток” компания уверено выходит на новый этап развития. Сейчас высочайшим приоритетом компании является удовлетворенность пользователя не только от качества дорожного покрытия, но и от привычного нашим гражданам комфорта. Другими словами, любые базовые потребности современного человека должны быть качественно обеспечены. К таким базовым потребностям мы относим надежную и оперативную работу аварийных комиссаров, привычный городскому жителю высокий уровень сервиса на АЗС, в пунктах питания, при сервисном обслуживании транспортного средства и, конечно же, качественную и высокоскоростную сотовую связь для абонентов всех федеральных операторов. Совместно с крупнейшим оператором сотовой связи мы продели огромную работу, результатом которой стало системное утверждение подхода для новых автомобильных дорог, при котором мы под ключ готовим площадки для размещения вышек связи. Это решает ключевые проблемы операторов, такие как поиск земельных участков, высокие капитальные затраты на устройство подъездных путей и технологическое присоединение вышек связи. В итоге это позволяет значительно (от одного года) сократить сроки обеспечения дороги высокоскоростной связью», — сказал заместитель председателя правления Государственной компании «Автодор» Константин Макиев.

«Строительство вдоль автотрасс относится к сложнейшим участкам развития сетей. Оно требует не только инвестиций в закупку и монтаж дефицитного телекоммуникационного оборудования, но и в строительство АМС. Часто это осложняется отсутствием точек технологического присоединения к сетям энергоснабжения, мест для установки АМС, что влечет кратное удорожание строительства. Сотрудничество с “Автодором” и уже намеченный план возведения вышек на участках автодорог позволят операторам связи улучшить покрытие на важнейших магистралях и в будущем размещать дополнительное оборудование следующих поколений на построенных АМС. Клиенты уже давно привыкли к 100% покрытию в городах и болезненно реагируют на перебои с сигналом, а развитие сетей вдоль автотрасс поможет абонентам быть на связи на всем маршруте», — отметил директор по развитию башенной инфраструктуры Tele2 Валентин Полозенко.

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,5 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.