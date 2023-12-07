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«Мегафон» усилил 4G сигнал на Верхней Набережной Ангары

Для жителей и гостей Иркутска «Мегафон» увеличились скорости мобильного интернета, а также расширилась зона действия сети 4G. Оператор построил новую базовую станцию в районе Верхней Набережной. Улучшения также коснулись близлежащего жилого комплекса. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Верхняя Набережная с каждым годом привлекает все больше внимания горожан, становится центром притяжения людей самых разных возрастов и увлечений. Сегодня сюда приезжают погулять и поужинать, сделать красивое фото для социальных сетей и встретить знакомых. Частные домики соседствуют с новостройками. Ежегодно потребление мобильного трафика в этой локации растет. Согласно аналитике «Мегафона», летом 2023 г. количество израсходованных данных здесь выросло на 11% по сравнению с 2022 г.

Усовершенствованный берег реки привлекает не только местных жителей, но и туристов. Минувшим летом Верхнюю Набережную посетили жители Забайкальского, Красноярского и Приморского краев, а также Республики Бурятия.

Приток туристов, строительство новых жилых комплексов в этой локации, развитие социальной инфраструктуры — все это значительно повысило нагрузку на существующую мобильную сеть. Поэтому технические специалисты оператора смонтировали новый телеком-объект, который работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Это позволило расширить зону покрытия 4G, а также увеличить скорости в устройствах абонентов. Кроме того, благодаря «дальнобойному» спектру на базовой станции, улучшился сигнал для жителей близлежащего жилого комплекса «Новый город-8».

«"Мегафон" ведет комплексное развитие сети в Иркутской области. Согласно аналитическим данным, в столице региона мобильная активность ежегодно растет: только за последние два года потребление интернет-трафика увеличилось почти на 20%. Учитывая эту тенденцию, наши инженеры расширяют покрытие и увеличивают емкость сети в местах наибольшего скопления абонентов, чтобы они могли комфортно пользоваться связью даже в часы пиковой нагрузки», – отметил Евгений Белый, директор «Мегафона» в Иркутской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуются 75,8 млн клиентов.

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