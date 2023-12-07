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«Мегафон» увеличил территорию 4G в Забайкалье

Абоненты «Мегафона» в Забайкалье теперь могут пользоваться стабильной голосовой связью, а также общаться с родными при помощи высокоскоростного мобильного интернета. В десяти забайкальских селах оператор запустил современную мобильную связь четвертого поколения.

Расширение зоны покрытия 4G «Мегафона» проводилось в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». После выполнения технических мероприятий в селах Андронниково, Верхние ключи, Зюльзикан, Правые Кумаки, Баян-Булак, Лаха, Ара-Иля, Жиндокон, Ядрихино, Олочи у абонентов оператора появилась возможность активно пользоваться цифровыми сервисами на своих мобильных устройствах.

В этих поселениях совокупно проживает более двух тысяч человек, теперь прямо из дома они могут осуществлять удаленные платежи и оформлять государственные пособия с помощью смартфонов. Емкость сети позволяет передавать большой объем данных без потери скорости мобильного интернета. Вместе с тем сельчанам доступны звонки с помощью технологии VoLTE, которая обеспечивает качественное голосовое звучание и возможность выходить в интернет, не прерывая голосовой вызов.

«Малые населенные пункты региона переживают период преобразования и развития благодаря подключению к связи 4G. Это дает новые возможности для малого бизнеса, образования, повышает качество жизни для местного населения. Мы развиваем современную цифровую связь, обеспечиваем пользователям широкий доступ к высокоскоростному интернету», – сказал директор «Мегафона» в Забайкальском крае Олег Никитин.

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