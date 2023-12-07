МТС разогнала мобильный интернет в нижегородских новостройках

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета в новых жилых комплексах Нижнего Новгорода. В результате проведенных работ по строительству и модернизации базовых станций скорость передачи данных в сети МТС выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС увеличили покрытие LTE на территории сразу нескольких нижегородских микрорайонов. В частности, в результате проведенных работ качество голосовой связи и скорость мобильного интернета выросли в жилых комплексах «Атлант Сити», «Цветы», «Бурнаковский» и «Новая Кузнечиха». А чуть ранее МТС увеличила емкость в доме-квартале «Дом на Свободе». В районе данных новостроек и на прилегающих территориях наблюдается высокая концентрация абонентов, а также расположены образовательные и медицинские учреждения, торговые, спортивные объекты и достопримечательности города.

Местные жители получили возможность даже в часы повышенной нагрузки на сеть пользоваться цифровыми сервисами на высокой скорости: смотреть фильмы в HD-качестве, общаться с друзьями по видеосвязи, совершать операции в приложениях торговых сетей и банков, обмениваться фотографиями и видеороликами через мессенджеры и социальные сети.

«По мере застройки новых микрорайонов нагрузка на сеть увеличивается, поэтому МТС планомерно проводит работы по расширению пропускной способности сети и улучшению сигнала связи на густонаселенных территориях. Преимущества обновленной сети могут уже почувствовать более 45 тыс. жителей новостроек. Кроме того, развитая телеком-инфраструктура позволяет в дальнейшем внедрить в короткие сроки на территории микрорайонов элементы «умного города»: видеонаблюдение, управление освещением улиц, сбор показаний с приборов учета и контроля работы электросетей и мониторинг работы коммунальных служб», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.