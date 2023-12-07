МТС улучшила интернет в воротах Кавказа

Цифровая экосистема МТС прокачала сеть мобильного интернета в центре Минеральных Вод от железнодорожного вокзала до кинотеатра «Октябрь». Емкость сети LTE увеличена в два раза, что позволит на высокой скорости выходить в сеть большему количеству абонентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в нескольких точках проспекта 22-го Партсъезда и увеличила скорость мобильного интернета в районе железнодорожного вокзала, центрального парка, и знака «я люблю Минеральные Воды», где традиционно наблюдается множество туристов.

Дополнительно емкость сети компания увеличила в районе аэропорта, так как пассажиропоток в Ставропольский край вырос в разы. Анализ BigData МТС показал, что в 2023 г. количество абонентов, посетивших город, включая транзитников, выросло на 7%. При этом количество туристов, которые не просто прошли сквозь «ворота Кавказа», а совершили экскурсию по городу выросло на 18% по сравнению с 2022 г.

«Минеральные Воды перестали быть исключительно транспортной развязкой на пути к курортам юга и Северного Кавказа. Здесь множество достопримечательностей. Например, Терский конезавод, Кумагорская больница, несколько храмов, востребованных у паломников. Выставочный центр «МинводыЭКСПО», где недавно мы развернули внутреннюю сеть сотовой связи, привлекает в город и бизнес-сообщество. Мы продолжим развивать сеть в Минеральных Водах и дальше», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.