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«Ростелеком» внедряет новые информационные технологии в медицине на Урале

Компания «Ростелеком» реализовала проект для двух новых корпусов Нижневартовской окружной клинической больницы с применением современных информационных технологий. Решение включает в себя защищенный канал передачи данных, виртуальную телефонию с элементами искусственного интеллекта и услугу хранения информации в облачном накопителе. Для гарантированно стабильной работы сервисов здания оснащены оптоволоконными линиями связи, что позволит клинике не только использовать дополнительные ИТ-возможности, но и сохранять работоспособность системы при любых температурах.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком», сказал: «Югра – в лидерах цифровой трансформации среди уральских регионов. Во многом это связано с активным строительством волоконно-оптических линий связи и высокой скоростью передачи данных, которые мы обеспечиваем. Сегодня 86% больниц и поликлиник Югры – наши клиенты, и мы продолжаем подключать медицинские объекты региона к ресурсоемким телекоммуникационным сервисам».

По данным экспертов «Солара» (дочерняя компания «Ростелекома»), за первые шесть месяцев 2023 г. уровень виртуальных нападений на российские компании и госсектор вырос на четверть по сравнению с предыдущим полугодием. На Урал приходится 12% всех случаев заражения вредоносным программным обеспечением. По этому показателю Югра на втором месте среди уральских регионов.

Опыт использования защищенных цифровых услуг и сервисов «Ростелекома» есть в медицинских организациях всех 22 муниципалитетов Югры. Один из проектов, реализованных национальным провайдером в регионе, – импортозамещение офисного программного обеспечения в Сургутском окружном центре охраны материнства и детства.

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