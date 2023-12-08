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Аудиобейджи от билайн бизнес стали проектом года на премии «Время инноваций»

7 декабря 2023 г. на церемонии вручения 13-й премии «Время инноваций» аудиобейджи и платформа аудиоаналитики от билайн бизнес объявлены проектом года в номинации «Розничные услуги и торговля».

Аудиобейдж от билайн — это компактное устройство, которое ведёт качественную аудиозапись даже в шумных помещениях, а затем передаёт информацию в облачное хранилище, где происходит распознавание и анализ речи. В результате руководитель магазина, банковского офиса или, например, многофункционального центра (МФЦ) может быстро оценить, насколько его сотрудники соблюдают стандарты общения с посетителями, найти лучшие практики и повысить качество обслуживания и продажи.

Например, по итогам пилотных проектов в поликлиниках, где использовались аудиобейджи, посетителям на 17% чаще сообщали о вакцинации и диспансеризации, в Почта Банке — отметили рост продаж своих продуктов на 15%; а в банке «Открытие» — продажи кредитных карт увеличились на треть.

При использовании аудиобейджей компании-клиенты билайн бизнес предупреждают посетителей о том, что ведётся аудиозапись и самостоятельно анализируют соблюдение принятых стандартов речи с помощью программного обеспечения. билайн бизнес данные не получает.

«Мы очень рады, что экспертное жюри высоко оценило эффективность внедрения аудиобейджей и платформы аудиоаналитики билайн бизнес. Это действительно удобный инструмент для повышения не только бизнес-показателей, но и удовлетворённости посетителей розничных сетей. Мы также благодарны нашим клиентам за вовлечённость в пилотные проекты и большую заинтересованность в дальнейшем масштабировании использования речевой аналитики по всей России», — прокомментировал Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом».

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке, развитию инноваций в разных сферах.

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