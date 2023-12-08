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МТС запустила LTE в районе затерянного древнерусского города Воина в Рязанской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в селе Константиново Шиловского района, вблизи предполагаемого местонахождения древнего города Воин. В результате местным жителям и археологам стал доступен мобильный интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в центре села Константиново, охватив также расположенное рядом село Городище. В общей сложности, высокоскоростной мобильный интернет получили около 200 местных жителей и приезжих.

В этих местах периодически ведутся археологические раскопки в поисках древнерусского города Воин с княжеской усадьбой, который упоминается в летописях домонгольской эпохи в 1146 г.

«Мы постоянно модернизируем наши сети, устанавливая современное оборудование с учетом потребностей территорий. Константиново находится недалеко от трассы М5, также оно интересно с точки зрения развития науки и краеведения. Теперь здесь работа ученых может продвигаться быстрее: не выезжая с места раскопок, можно оцифровывать артефакты, загружать в электронные сетевые хранилища для обсуждения с коллегами и последующего изучения», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Ранее МТС «прокачала» сеть на трассе М5 «Урал» в районе сел Ибредь и Тимошкино Шиловского района, в Рязани, Рыбном, Шацке и Шацком районе, где сосредоточено множество объектов дорожной инфраструктуры, общественного питания и гостиницы.

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