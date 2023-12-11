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«Мегафон» представил нового руководителя макрорегиона Поволжье

Должность директора «Мегафон» по региональному развитию поволжских территорий заняла Инна Джур. Занимавший ранее эту позицию Владимир Скурихин перешел на аналогичную в макрорегион Юг и Кавказ.

«Поволжье — важный и перспективный с точки зрения развития бизнеса макрорегион. Здесь проживает более 20 млн человек, действуют крупные промышленные предприятия и ИТ-центры, активно развиваются агрокомплекс и туризм. Высокими темпами идет цифровизация территорий: объем интернет-трафика год к году растёт на 20%. Поэтому своими приоритетными направлениями вижу увеличение абонентской базы как на рынке В2С, так и среди корпоративных клиентов, а также реализацию инновационных проектов для частных компаний и госзаказчиков», — сказала Инна Джур.

Перед командой «Мегафона» в Поволжье традиционно стоят амбициозные цели. Только за 2023 г. инженеры оператора построили и модернизировали здесь порядка пяти тысяч базовых станций. Также «Мегафон» выступил партнером 44 тыс. компаний и реализовал для них проекты в сфере кибербезопасности, облачных технологий, рекламных сервисов и других профильных услуг. В числе социально-экономических инициатив года — проект «Лесохранитель» (система мониторинга лесных пожаров) в Оренбургской, Самарской и Саратовской областях.

«Основной показатель эффективного топ-менеджера — успешная реализация стратегических задач и стабильный рост подразделения. Последние годы в «Мегафоне» Инна руководила бизнесом в одном из крупнейших регионов страны – Свердловской области. Под ее управлением оператор увеличил операционные и финансовые показатели в регионе, выросли доля рынка, число абонентов, территория покрытия. В бизнес-сегменте удалось удовлетворить запрос корпоративных и госклиентов на проекты по кибербезопасности, экологические и промышленные решения, элементы умного города, благодаря чему выручка увеличилась на 30%. Уверен, Инна справится с новым вызовом, преумножит результаты региональных отделений Поволжья и вместе с командой достигнет всех поставленных целей», — сказал операционный директор «Мегафона» Олег Телюков.

Инна Джур работает в «Мегафоне» 12 лет. Семь из них руководила маркетинговой политикой на территории Большого Урала. С 2018 г. возглавляла «Мегафон» в Свердловской области. До прихода в телеком строила карьеру в направлении FMCG. Окончила Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Уральский институт управления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ.

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