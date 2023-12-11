Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+

Компания Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+.

Новинки предназначены для применения в корпоративных сетях на уровнях ядра/агрегации и в сетях операторов связи в качестве коммутаторов оптического доступа и агрегации.

Технические характеристики OS6112F: 12 портов 10G SFP+; коммутационная матрица – 240 Гбит/с; размер таблицы маршрутизации – 12K; размер таблицы MAC-адресов – 32K.

Технические характеристики OS3228F: 24 порта 1000Base-X SFP; 4 uplink-порта 10G SFP; 2 источника питания AC с поддержкой резервирования; коммутационная матрица – 128 Гбит/с; размер таблицы маршрутизации – 6K; размер таблицы MAC-адресов – 16K.

Коммутаторы поддерживают широкий набор функций L2 и L3, позволяющих обеспечить высокую отказоустойчивость, безопасность, контроль доступа и эффективное управление трафиком в сети.

Origo OS6112F

Функции маршрутизации: статическая маршрутизация, RIP v1/v2, OSPF v2, в следующих версиях ПО будет реализована поддержка BGP v4.

Защита сети: списки управления доступом ACL (4K правил), аутентификация 802.1Х, поддержка RADIUS/TACACS+, предотвращение атак DoS/ARP Spoofing/ARP Scanning, Root Guard, BPDU Guard.

Отказоустойчивость: резервирование соединений RSTP/MSTP, обнаружение петель Loopback Detection, ERPS для быстрого восстановления связи при отказе одной из линий в кольце.

Origo OS3228F

Расширенные функции VLAN: Q-in-Q, Multicast VLAN, Voice VLAN, 802.1Q VLAN (4K).

Управление многоадресной рассылкой: IGMP/MLD Snooping, в следующих версиях ПО будет реализована маршрутизация multicast-трафика с использованием протокола PIM.

Широкий набор функций QoS для приоритетной передачи мультимедийного трафика.

Администрирование через веб-интерфейс, Telnet, SSH, Console, SNMP.

В комплект поставки коммутаторов входит консольный кабель и набор для установки в 19-дюймовую стойку.

OS6112F и OS3228F доступны для заказа у дистрибьюторов и партнеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей – $459.