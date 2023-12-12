«Мегафон» запустил 4G в арктическом селе Юрюнг-Хая

Более 1000 жителей села Юрюнг-Хая Анабарского улуса получили доступ к скоростному мобильному интернету. «Мегафон» запустил 4G на территории села, которое стало самым северным населенным пунктом Якутии, в котором запущена сеть LTE. Ранее сельчанам были доступны только голосовые вызовы в стандарте 2G. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Юрюнг-Хая находится в Анабарском улусе Якутии, на правом берегу реки Анабар. Уникальность наслега Юрюнг-Хая в том, что он является единственным в республике местом компактного проживания долганов - коренных жителей Таймыра. Считаются самым северным тюркоязычным народом мира.

В селе расположена центральная усадьба сельскохозяйственного предприятия «Анабарский», занимающегося оленеводством, рыболовством и звероводством, а также дом культуры, средняя школа, больница. На днях был сдан новый дом в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья, в планах возведение новой амбулатории. Юрюнг-Хая славится охотой и рыбалкой, сюда приезжают не только жители соседних районов, но и путешественники с других регионов страны.

Теперь сельчане могут пользоваться всеми возможностями сети LTE «Мегафона» наравне с городскими жителями, им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы, в том числе те, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети. Прямо из дома они могут осуществлять удаленные платежи и оформлять государственные пособия, с помощью смартфонов. Емкость сети позволяет передавать большой объем данных без потери скорости мобильного интернета. Педагогам и воспитателям будет проще готовиться к занятиям, ученикам – пользоваться современными цифровыми образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома.

«Небольшие и удаленные населенные пункты региона с приходом 4G получают новый толчок в развитии, ведь устойчивая связь и скоростной мобильный интернет дают возможности для малого бизнеса, образования, а также повышают качество жизни для местного населения. Для жителей небольших населенных пунктов связь является одним из самых значимых элементов инфраструктуры, она позволяет чаще общаться с близкими, оперативно получать новости и решать множество бытовых и социальных вопросов. Мы планомерно реализуем мероприятия для расширения доступа пользователей к мобильной связи четвертого поколения как в крупных населенных пунктах, так и в небольших селах, чтобы обеспечить все больше жителей Якутии современными телеком-сервисами», – отметила директор Якутского отделения «Мегафона» Мария Мамедова.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.