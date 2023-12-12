МТС построила комплексную телеком-инфраструктуру в бизнес-центре «Сириус парк»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила качество мобильной и фиксированной связи в бизнес-центре «Сириус парк». В результате работ по организации комплексной сети связи посетителям, резидентам и сотрудникам делового центра стал доступен мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с и офисный — на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Восьмиэтажное здание бизнес-центра является частью делового квартала общей площадью почти 85 тыс. кв. м. Панорамное остекление центра выполнено из материалов с повышенным уровнем отражения радиосигнала, что усложняет прохождение сигнала мобильной связи и требует специальных технических решений.

Чтобы обеспечить резидентов и посетителей бизнес-центра качественными услугами мобильной связи, МТС применила indoor-решение: установила внутреннюю базовую станцию и развернула на разных этажах антенно-распределительную сеть из 187 специальных внутренних радиоантенн. Такое решение является самым эффективным при организации мобильной связи в зданиях с метало-бетонной конструкцией, длинными переходами с многочисленными поворотами и помещениями. Установленное оборудование обеспечивает равномерное покрытие и стабильный сигнал в офисах, местах общего пользования и лифтовых холлах делового центра со скоростью мобильного интернета до 100 Мбит/с.

Для организации доступа к широкополосному интернету МТС проложила волоконно-оптический кабель, который обеспечил подключение к сети по технологии GPON. Арендаторы и сотрудники бизнес-центра могут свободно пользоваться современным офисным интернетом до 1 Гбит/с, а администрация — внедрять цифровые сервисы для эксплуатации здания: системы учета воды и электроэнергии, автоматического управления лифтами и парковками, доступа в центр и другие решения.

«Нам важно, чтобы клиенты МТС могли пользоваться качественными ИТ-услугами связи везде — дома, в пути, в общественных местах и на работе, где мы проводим значительную часть времени. Поэтому организация связи и внедрение цифровых технологий на базе телеком-инфраструктуры в бизнес-центрах, где работают многие наши клиенты, является для нас одной из первоочередных задач. И мы используем для этого наиболее эффективные комплексные решения», — сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.