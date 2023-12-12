Валерий Клейкин назначен техническим директором Красноярского филиала «Ростелекома»

На должность технического директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Валерий Клейкин. Ранее он занимал должность заместителя директора филиала и курировал выполнение крупных технологичных проектов в республиках Хакасия и Тыва. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Валерий Николаевич родился в 1969 г. Потомственный связист. В 1993 г. он окончил Новосибирский электротехнический техникум по специальности «Промышленная электроника». Начал свой путь с должности инженера электротехники на АТСК в поселке Шушенское Красноярского края, и в последующем вся его профессиональная деятельность связана с «Ростелекомом». Удостоен отраслевыми и корпоративными наградами.

Валерий Клейкин

«Валерий Николаевич — опытный, неравнодушный человек. Во многом благодаря его усилиям в Красноярском филиале реализован ряд коммерческих и государственных проектов. Возглавив блок технической инфраструктуры, горизонт его задач станет еще шире — от контроля выполнения текущих работ до формирования комплексной технической политики компании. Уверен, что всё это ему по плечу», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

«Красноярский филиал объединяет сразу три субъекта — Красноярский край, Хакасию и Тыву. Это большая территория, где каждый населенный пункт требует особого внимания. У сотен тысяч наших абонентов должна быть надежная связь и доступ к цифровым сервисам. Поэтому в приоритете — качественное обслуживание и модернизация каналов связи, строительство новых телекоммуникационных объектов как в рамках инвестиционных программ “Ростелекома”, так и региональных, федеральных госпроектов», — отметил Валерий Клейкин, заместитель директора — технический директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink с 11,5 млн подписчиков.