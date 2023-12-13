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МТС построила оптоволоконную сеть в Усть-Луге

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила строительство оптоволоконной инфраструктуры в особой экономической зоне «Усть-Луга» в Ленинградской области. Общая пропускная способность сети – до 70 Гб/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС провела волоконно-оптический кабель от города Кингисепп до строительной площадки в Усть-Луге, протяженность сети – порядка 70 км. Развернутая сеть позволит пользоваться голосовой связью, телеметрией, облачными сервисами, интеллектуальным видеонаблюдением и передавать данные, общая пропускная способность инфраструктуры – 70 Гб/с с возможностью дальнейшего увеличения емкости.

Для реализации проекта инженеры МТС использовали технологию мультиплексирования сигнала – оптического уплотнения, она значительно повышает объем передаваемых данных.

«Особая экономическая зона «Усть-Луга» – стратегически важный объект не только для Северо-Запада, но и всей страны. Поэтому мы продолжаем совершенствовать телекоммуникационную сеть и создавать инфраструктуру для производств. Наша сеть упростит контроль при возведении портово-промышленных комплексов и дальнейшей их работе: голосовая и видеосвязь, цифровые сервисы, WiFi, системы интеллектуального видеонаблюдения будут доступны на территории ОЭЗ», – сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

В 2022 г. МТС развернула в Усть-Луге сеть для интернета вещей NB-IoT и обеспечила доступ к скоростному фиксированному интернету (скорость до 10 Гбит/с).

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.

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