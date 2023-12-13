МТС запустила LTE в экодеревне Боровая под Смоленском

«МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в экодеревне Боровая в четырех километрах от Смоленска. В результате абонентам стала доступна скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на въезде в деревню Боровая, где выстроено более 50 жилых коттеджей, а также ресторан, крупный оздоровительный комплекс с бассейном, банями и соляным гротом. Голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом могут пользоваться местные жители, работники комплекса и отдыхающие, которые стремятся в экодеревню за комфортным отдыхом и прогулками по паркам у реки Днепр. Благодаря новому качеству связи ресторан и оздоровительный комплекс могут развивать систему дистанционного клиентского обслуживания через цифровые приложения и платформы, а также внедрять современное оборудование, использующее мобильную сеть.

Новая зона покрытия МТС охватывает и территорию стройки новых жилых домов в Боровой. Риелторы теперь могут проводить показы имеющихся участков и возводимых домов в режиме стрима. «Своя» базовая станция в Боровом станет основой для подключения «умной» инфраструктуры домов, которая обеспечивает автоматический контроль отопления, энергоснабжения, теплосбережения, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения. Автоматические счетчики и датчики, smart-телевизоры и другие гаджеты теперь получили качественное покрытие для интеграции в систему «умный дом».

«Многие смоляне приезжают в Боровую отдохнуть или переезжают сюда на постоянное место жительства, переходя на удаленную работу и учебу. Наши прогнозы по росту потребления трафика оправдались по ранее «прокачанным» зонам отдыха вокруг Смоленска, поэтому мы продолжим идти туда, где развивается строительство подобных экопоселков. Оздоровительный комплекс теперь может внедрять современное оборудование и технологии в сфере профилактики и реабилитации с возможностью выхода в интернет, пересылки и хранения в облачных сервисах полученных результатов, а любители здорового образа жизни смогут получать результаты своих тренировок и наблюдать их в динамике. Как и всегда, связь вывела качество жизни в поселке на новый уровень», — сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 11 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 13 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 5 тыс. магазинов в России.