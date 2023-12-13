В Кировской области 6 тыс. сельчан выйдут на связь до конца года

Впервые получат доступ к мобильной связи и скоростному интернету около 6 тыс. жителей Кировской области. «Мегафон» установит новые базовые станции в небольших селах и деревнях в 14 районах региона в рамках государственного контракта с министерством информационных технологий и связи региона. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегафон».

В населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 жителей, впервые появится стабильная голосовая связь и мобильный 4G-интернет. Сельчане смогут пользоваться современными цифровыми сервисами: получать госуслуги в электронном формате, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть видеоконтент.



Ученики и родители школьников смогут пользоваться образовательными онлайн-платформами, а сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов — оперативно консультировать пациентов. Также жители смогут пользоваться современной технологией звонков через интернет (VoLTE), которая обеспечивает мгновенный дозвон и чистый звук.

Оператор уже запустил базовые станции в деревне Старки Зуевского района, а также в микрорайоне Сосновка в Белой Холунице.

До конца года покрытие сети и мобильный интернет МегаФона появятся в населенных пунктах Барановщина, Варнаки, Вихарево, Индыгойка, Круглыжи, Куршино, Монастырщина, Орлецы, Осиновка, Петровское, Пиляндыш, Пищалье, Порез, Святица Спасское, Тат-Кильмезь, Четай и Ямышка.

«Впервые в этом году в рамках исполнения поручения губернатора Кировской области Александра Соколова строительство базовых станций мобильных операторов ведется в том числе за счет средств регионального бюджета. Это не может не радовать, поскольку такой подход позволяет значительно ускорить реализацию планов по 100%-ному покрытию мобильной связью территории нашего региона», — сказал Дмитрий Малофеев, заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области.

В рамках государственного контракта с региональными властями «Мегафон» обеспечит покрытием не менее 85% территории каждого населенного пункта. Для максимального радиуса охвата сети, специалисты оператора установили антенно-мачтовые сооружения и разместили антенны на высоте 30-35 метров от земли. Завершить проект планируется до конца 2023 г. «Мегафон» не только построит, но также будет вести постоянную техническую поддержку этих объектов связи.

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«Мегафон» — всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.