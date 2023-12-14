К началу сезона МТС прокачала связь в горнолыжных комплексах Кузбасса

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет об увеличении емкости сети LTE на территории горнолыжных комплексов «Шерегеш», «Гора Туманная», «Югус» и «Танай». В результате проведенных работ скорость передачи данных здесь увеличилась в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Покрытие 4G МТС работает на всех трассах, на вершине горы Зеленая, у подножья и в поселке. Запущенная в прошлом сезоне дополнительная базовая станция позволила значительно улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость мобильного интернета в секторах А и Б. Ранее МТС провела на сети в Шерегеше рефарминг — перевод частоты, выделенные под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE. В результате скорость передачи данных в посёлке выросла в среднем на 30%. Кроме того, для туристов и местных жителей расширился доступ к VoLTE — современной технологии передачи голоса, обеспечивающей более высокое качество звука, чем в 3G.

«Несколько лет подряд МТС каждый сезон запускает в Шерегеше новое оборудование и модернизирует действующее, в результате чего повышается скорость передачи данных в LTE. Однако турпоток на курорт растет ежегодно, а вместе с ним и трафик в мобильной сети. К наплыву туристов мы расширили емкость сети в Шерегеше, чтобы лыжникам и сноубордистам не было тесно онлайн, и они могли пользоваться привычными цифровым сервисами с тем же комфортом, что и дома», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

В результате модернизации сети, которую МТС провела в октябре в Таштаголе, скорость мобильного интернета в среднем на треть выросла также на территории горнолыжного комплекса «Гора туманная». Он находится в 40 минутах езды от Шерегеша и может составить альтернативу для тех, кто хочет прежде всего отточить навыки катания. Аналогичные работы в этом году МТС провела на территории горы Югус в Междуреченске, любимого места зимнего активного отдыха горожан. Кроме того, МТС увеличила емкость сети LTE в эко-комплексе «Танай» в Промышленновском районе, популярном у жителей севера Кузбасса и Новосибирской области. Сезон на Югусе и на Тане официально стартует в декабре.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.