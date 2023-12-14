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МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Великом Новгороде

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Великом Новгороде. В результате строительства новой и модернизации существующей сети свыше 5 тыс. семей, проживающих в разных районах города, получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Гигабитный домашний интернет МТС и возможность экономить на связи до 40% получили жители нового ЖК «Барселона», а также многоквартирного дома №38 по улице Космонавтов.

Также МТС модернизировала сеть домашнего интернета в 25 многоэтажных домах на улицах Зелинского, Химиков, Кочетова, Попова, Нехинской, Космонавтов, Коровникова, Менделеева, проспектах Мира и Александра Корсунова. В этих домах, где проживает более четырёх с половиной тысяч семей, впервые заработала новая технология МТС, позволяющая жителям выходить в онлайн на скорости, до 10 раз превышающей прежние 100 Мбит/с.

Подключение к гигабитному интернету обеспечивает достаточную пропускную способность, чтобы просматривать и скачивать «тяжелый» контент сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок. Качество фиксированной связи МТС позволяет работать и учиться удаленно, смотреть фильмы и спортивные программы в высоком разрешении, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов.

«Мы продолжаем развивать фиксированную связь в Новгороде – модернизируем сеть, строим новую, увеличиваем скорости, чтобы горожане могли с комфортом пользоваться нашими цифровыми ресурсами и другими онлайн-сервисами. Потребление интернет-контента у новгородских семей постоянно растёт, а с ним и число одновременно используемых в доме цифровых устройств — смартфонов, ноутбуков, умных цифровых телевизоров, которые могут транслировать IP-телевидение. Именно поэтому вместе с расширением возможностей абонентов мы предоставляем еще и оптимальные решения для экономии, объединяя в один «пакет» сразу несколько наших услуг», — сказал директор МТС в Новгородской области Николай Бетелев.

С начала 2023 г. МТС предоставила возможность подключить высокоскоростной домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с для более 23 тыс. новгородских семей. Для подключения сверхскоростного интернета, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, и техническая возможность по конкретному адресу.

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