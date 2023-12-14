МТС запустила мобильный интернет в поселке Целинный, расположенном на пути к целебному источнику Урсаа

МТС запустила скоростной мобильный интернет в поселке Целинный Еравнинского района Бурятии. Мобильный доступ к сети впервые получили около 360 человек, проживающих в этом населенном пункте. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После установки нового телеком-оборудования, местные жители и гости поселка могут пользоваться в Целинном мобильным интернетом МТС. Сеть покрывает всю территорию жилых улиц и социально-значимых объектов. Высокоскоростной интернет также доступен внутри школы, детского сада, Дома культуры, фельдшерско-акушерского пункта, почтового отделения.

Целинный известен тем, что через него пролегает путь к известному целебному источнику Урсаа, который ежегодно посещают для лечения и поклонения святым местам не только местные жители, но и приезжие из близлежащих сел, а также из разных районов Бурятия и Читинской области. Популярность целебного источника Урсаа среди местного населения растет с каждым годом.

«Целинный — отдаленный малочисленный поселок, расположенный в более чем 200 км от районного центра и более 500 км от столицы Бурятии. Мы понимаем, что жителям таких отдалённых населённых пунктов особенно актуально иметь доступ к социально-значимым ресурсам, таким как порталы государственных, медицинских и образовательных учреждений. Теперь местные жители и приезжие в поселок, чтобы посетить целебный источник, могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом МТС, получая те же возможности, что и жители крупных городов и населенных пунктах», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.