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В пригороде Кызыла мобильный интернет стал работать быстрее

Жителям пригорода Кызыла станет комфортнее звонить и пользоваться мобильным интернетом. Инженеры «Мегафона» построили три базовых станции в микрорайоне Левобережные дачи, благодаря чему расширилось покрытие сотовой сети и увеличилась скорость передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Микрорайон Левобережные дачи — динамично развивающийся частный сектор, в котором проживают более 20 тыс. человек. В советское время здесь были садовые участки с домами для сезонного проживания, а сейчас — капитальные жилые постройки, есть школа и детские сады.

«Раньше микрорайон обслуживали три базовых станции, но они не справлялись с нагрузками. Растет численность населения, и вместе с ней — и потребление онлайн данных. За год объем интернет-трафика жителями Левобережных дач увеличился на 47%, а количество голосовых вызовов — на 18%. Такая динамика потребовала расширения мобильной инфраструктуры и повышения качества предоставляемых услуг», — сказал директор «Мегафона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

На новых телеком-объектах мобильный интернет третьего и четвертого поколения работает в средних и высоких частотных диапазонах – наиболее эффективных для густонаселенных локаций. Они позволяют находиться онлайн большему количеству активных пользователей, увеличивают средние и максимальные скорости передачи данных.

Стабильную голосовую связь обеспечивает «дальнобойный» диапазон с радиусом охвата до 35 км. Он лучше проникает внутрь зданий и проходит через другие препятствия, поэтому говорить по телефону без помех можно как на улице, так и в помещениях. Кроме того, строительство дополнительной инфраструктуры в микрорайоне расширило зону обслуживания технологии VoLTE — звонков через интернет. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

Теперь жители могут комфортно пользоваться электронными государственными услугами, современными цифровыми сервисами и образовательными платформами, получать государственные услуги, записываться на прием к врачу, оплачивать счета, читать новости в интернете, обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и социальных сетях, слушать музыку и смотреть фильмы.

«Левобережные дачные общества являются практически микрорайоном Кызыла, и нам важно, чтобы здесь условия жизни были такие, как и в столице республики. Наличие сотовой связи — это один из ключевых аспектов современной жизни. Мы рады, что компания "Мегафон" развивает свою сеть и вносит вклад в создание доступной цифровой среды для жителей пригорода и сельчан», — сказал министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.

***

«Мегафон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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