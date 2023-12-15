beeline cloud стал партнером года Yandex Cloud и Яндекс 360

На главной ежегодной конференции для партнёров Yandex Cloud и Яндекс 360 beeline cloud (билайн облако) получил премию «Партнер года» по работе с продуктовым направлением: Digital Workplace (цифровое рабочее место) за успешное продвижение сервиса Яндекс 360 для бизнеса.

На платформе Яндекс 360 для бизнеса всё самое нужное и удобное для организации бизнес-процессов и коммуникации команды собрано в одном месте. Все сервисы имеют понятный функционал и простой интерфейс, в котором может разобраться каждый. Почта на домене, конструктор для массовой рассылки писем, инструмент для создания и редактирования документов разных форматов, корпоративный мессенджер, видео-конференц-связь и облачное хранилище — всё это доступно сотрудникам при входе в рабочий аккаунт.

Сервис поддерживает все популярные форматы: docx, pptx, xlsx, pdf, txt, html и другие. Любой документ – например, презентацию или таблицу, можно редактировать онлайн вместе с командой.

Данные хранятся в нескольких копиях в разных дата-центрах на территории России. Резервные копии создаются ежедневно, в автоматическом режиме. Приоритетная поддержка для организаций работает 24/7 и 365 дней в году.

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