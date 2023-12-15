МТС расширила LTE-покрытие в Большом Камне

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении LTE-сети в Большом Камне — важном портовом городе на юге Приморского края. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на улице Горького скорость мобильного интернета в зоне промышленной и жилой застройки выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция МТС обеспечивает устойчивое LTE-покрытие и позволяет увеличить емкость сети на территории крупного промышленного предприятия, а также в близлежащих жилых районах. После проведенных работ даже в часы максимальной нагрузки на сеть жители Большого Камня могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, пользоваться современными сервисами цифровой экосистемы МТС – онлайн-кинотеатром, электронной библиотекой, видеосервисами, образовательными, банковскими и музыкальными приложениями.

«Большой Камень — один из крупнейших промышленных центров Приморья. Кроме того, это город с растущим населением, где постоянно увеличиваются объемы потребления мобильного трафика и цифровых услуг. Поэтому мы усилили LTE-сеть и добавили еще больше скорости нашим абонентам. Устойчивый высокоскоростной интернет позволит всегда быть на связи с близкими и с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и умными гаджетами», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.