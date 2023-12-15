МТС запустит технологию XGS-PON для сверхскоростного домашнего интернета

МТС провела на своей магистральной сети в Москве успешные предкоммерческие тесты технологии фиксированного интернета XGS-PON со скоростью передачи данных до 10 Гбит/c, что в десять раз выше нынешних скоростей домашнего интернета в России. Испытание оборудования на узле связи в Москве подтвердило техническую готовность МТС подключать в 2024 г. к сверхбыстрому интернету квартиры в новых жилых комплексах при наличии договоренности с застройщиками.

XGS-PON – одна из самых современных технологий доступа в интернет по оптоволокну со скоростью передачи данных до 10 Гбит/c для каждого абонента, что в 10 раз выше, чем в сетях с использованием актуальной технологии – GPON. XGS-PON позволит подключать к оптической сети современные роутеры стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) с беспроводным соединением на скорости от 5 до 10 Гбит/с.

В сети XGS-PON файл с фильмом в UHD-качестве объемом 8 ГБ скачивается за 20-25 секунд вне зависимости от количества используемых сервисов и гаджетов в квартире. Такая пропускная способность актуальна для пользователей, чьи профессии и увлечения связаны с ИТ-технологиями и обработкой цифрового контента: видеомонтажерам и звукорежиссерам, архитекторам и дизайнерам, аналитикам больших данных, а также техногикам: стримерам, геймерам или семьям, где используют большое количество гаджетов и умных устройств.

Для тестирования технологии XGS-PON МТС установила на одном из узлов магистральной волоконно-оптической сети в Москве терминалы XGS-PON OLT (Optical Line Terminal), что позволило кратно повысить пропускную способность транспортного узла. На стороне абонента испытывались терминалы XGS PON ONT (Optical Network Terminal). Оборудование, подключенное к транспортной сети, продемонстрировало бесперебойную передачу данных на скорости до 10 Гбит/c в восходящем и нисходящем потоках.

«Ежегодно поток информации в рунете увеличивается в среднем на 20%. Большая часть трафика – 65-70% – приходится на видеостриминг и компьютерные игры. По нашим прогнозам, гигабитный домашний интернет станет необходимым минимумом уже в ближайшие два года, а скорости доступа до 10 Гбит/с с использованием технологии XGS-PON будут востребованы в ближайшие пять лет. Чтобы удовлетворять растущие запросы абонентов, МТС планирует со следующего года подключать к линии XGS-PON жилые комплексы Москвы. Для коммерциализации технологии мы ведем переговоры с застройщиками», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

«Уже в следующем году технология XGS-PON позволит пользователям в Москве одновременно подключать большое количество устройств и сервисов, генерирующих большой объем трафика – например, видеостриминг в 8K-качестве, онлайн-игры и обучение с AR и VR, а также соединять гаджеты в единую умную сеть. Это технологический прорыв, который через несколько лет придет в каждый современный дом», – сказал Медведев.