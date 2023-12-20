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Клиенты билайна получат кешбэк при оплате покупок в RuStore

Мобильный оператор билайн и российский магазин приложений RuStore запустили совместную акцию — до 31 декабря 2023 года клиенты оператора получат кэшбэк в размере 20% при оплате игр, приложений и внутриигрового контента со счета мобильного телефона.

Для участия в акции необходимо выполнить несколько простых шагов:


  • скачать и установить магазин приложений RuStore на свой смартфон;
  • выбрать в RuStore нужное приложение или игру;
  • при оплате ввести свой номер билайна;
  • дождаться кэшбэка, который будет зачислен на этот номер в течение 30 дней после совершения покупки.


В магазине RuStore пользователям доступны более 30 тысяч приложений и игр от российских и зарубежных разработчиков.

«Развитие партнерских отношений и возможность дать дополнительную ценности нашим клиентам всегда было приоритетом для билайна. Сотрудничество с RuStore и предоставление кэшбэка за покупки внутри магазина – еще один шаг в этом направлении. Мы благодарны RuStore за возможность сделать такое выгодное предложение нашим пользователям», - отметил Иван Савкин, директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна.

Все подробности акции и информация об организаторе доступна в мобильном приложении билайн.

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