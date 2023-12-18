«Ростелеком» обеспечит покрытие зоны «слез и поцелуев» сетью Wi-Fi на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

Национальный провайдер обеспечит полное покрытие сетью Wi-Fi зоны «слез и поцелуев», а также других локаций масштабного спортивного события — «Ростелеком — Чемпионата России по фигурному катанию на коньках». Компания четырнадцатый год подряд выступает генеральным партнером Федерации Фигурного катания на коньках России поддерживая этот вид спорта в стране в целом, и титульным партнером Чемпионата России в частности. Мероприятие пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря в ледовой арене «Трактор». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

К началу соревнований «Ростелеком» организует на площадке телеком-инфраструктуру, необходимую для работы оргкомитета, судей и СМИ: специалисты построят основной и резервный каналы связи со скоростью подключения 2 Гбит/с, подключат к интернету стационарные рабочие места, смонтируют линию для организации локальной трансляции мероприятия внутри ледовой арены, а также развернут на отдельных локациях сеть Wi-Fi, отвечающую всем критериям информационной безопасности.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «В терминологии фигурного катания есть специальное место, где после проката фигуристы вместе с тренером ждут оценок судей. Это "уголок слез и поцелуев" от англ. kiss and cry. Здесь спортсмены могут дать волю радости или огорчению, позволить себе снять стресс и напряжение. Для того чтобы эти эмоциональные моменты были доступны зрителям, мы организовали в уголке работу одной из десяти точек Wi-Fi доступа. Беспроводной сетью также будут покрыты трибуны для представителей СМИ и пресс-центр, помещения технической бригады и секретариата, штаб-квартира Федерации по фигурному катанию на коньках и оргкомитет, а также зоны аккредитации и разминки спортсменов».

Пятрас Данилявичус, исполнительный директор Фонда поддержки спорта Челябинской области: «Предстоящий «Ростелеком — Чемпионат по фигурному катанию» — пожалуй, одно из самых ожидаемых спортивных событий года. Приятно, что именно Челябинску вновь доверено его проведение. Мы ожидаем, что мероприятие соберет свыше 25 тыс. человек. "Ростелеком" будет обеспечивать работу по телекоммуникационному сопровождению на протяжении всех дней Чемпионата. Для нас крайне важно обеспечить отличную техническую составляющую этого события, в том числе, бесперебойный и скоростной интернет для трансляции всех ключевых зон Чемпионата».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Наша компания имеет большой опыт в организации защищенной от киберпреступников связи на крупнейших мероприятиях страны, в том числе спортивных. Мы знаем, что нужно бизнесу и государству, и готовы реализовать проект любого масштаба. Для удобства наших партнеров мы объединили все цифровые сервисы "Ростелекома" в одну экосистему. Наши техническая поддержка и сопровождение проектов работают в круглосуточном режиме семь дней в неделю».

Отметим, что Челябинск уже в четвертый раз примет чемпионат России. Спортсмены выступят в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» на рынке мобильной связи обслуживает 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink.