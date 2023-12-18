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Security Vision стала лауреатом Премии Рунета — 2023

«Security Vision: платформа автоматизации кибербезопасности» получила награду Премии Рунета в номинации «Информационная безопасность». Торжественная церемония награждения победителей состоялась 15 декабря в Москве.

Платформа автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности Security VisionИТ-платформа low code/no code, позволяющая роботизировать до 95% программно-технических ИТ/ИБ функций. Является 100% российской разработкой, включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, сертифицирована ФСТЭК России по требованиям безопасности.

Директор по развитию Security Vision Марина Громова получает награду в номинации "Информационная безопасность" на торжественной церемонии вручения XX Премии Рунета в Москве

В текущей ситуации беспрецедентного роста кибератак Security Vision обеспечивает надежную защиту информационных активов крупнейших государственных структур, банков и компаний.

Программные продукты на платформе Security Vision решают такие задачи, как:

  • создание единого ситуационного центра кибербезопасности;
  • выявление атак и инцидентов кибербезопасности на ранних стадиях за счет анализа событий, поступающих от различных средств защиты информации;
  • консолидация оперативной информации и ее анализ в реальном времени для расследования инцидентов кибербезопасности и принятия управленческих решений;
  • сокращение времени реагирования за счет автоматизации ключевых процедур и сценариев реагирования, роботизации функций оператора информационной безопасности;
  • автоматическое обеспечение контроля соответствия требованиям регуляторов, национальным и международным стандартам.

Премия Рунета — национальная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций. Организатором Премии выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО «Цифровая экономика».

erid:2SDnjePEg5NРекламодатель: ООО «Интеллектуальная безопасность»ИНН/ОГРН: 7719435412/5157746309518Сайт: https://www.securityvision.ru/

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