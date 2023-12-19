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Алексей Женихов возглавил «Мегафон» в Свердловской области

Директором «Мегафона» в Свердловской области назначен Алексей Женихов. Приоритетными направлениями развития нового топ-менеджера станут реализация цифровых проектов для корпоративных и государственных заказчиков, повышение эффективности дистрибуции. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новый руководитель также сосредоточится на строительстве сети LTE в крупных городах и небольших населенных пунктах региона, что позволит нарастить скорость и качество представляемых услуг для жителей.

«Свердловская область – крупнейший регион Урала, который входит в зону нашего повышенного внимания с точки зрения развития бизнеса. Здесь сосредоточены масштабные промышленные предприятия и живут одни из самых активных пользователей цифровых услуг. Перед Алексеем стоит амбициозная задача вывести Свердловское отделение на новый уровень развития, усилить финансовые и операционные результаты компании, а также повысить эффективность розничной сети. Уверен, что большой опыт в реализации сложных проектов, включая запуск базовых станций в рамках соглашений с региональным правительством, помогут достичь всех поставленных целей и написать еще не одну историю успеха», – отметил директор по региональному развитию «Мегафона» в Центре и на Урале Михаил Молотков.

«Высоко оцениваю потенциал Свердловской области и наши возможности в предложении новых цифровых продуктов и услуг для корпоративных заказчиков. На массовом рынке мы будем сохранять в своих предложениях лучший баланс цены и качества, соответствуя динамике спроса на базовые услуги и новые сервисы», – сказал Алексей Женихов, директор Свердловского отделения МегаФона.

Алексей Женихов окончил с отличием факультет автоматики и вычислительной техники Вятского государственного университета. Имеет 20-летний опыт работы в сфере телекоммуникаций в разных направлениях: от менеджера по работе с партнерской розницей и маркетолога до коммерческого директора. С 2012 г. возглавлял Кировское отделение «Мегафона».

Инна Джур, ранее занимавшая должность директора «Мегафона» в Свердловской области, продолжила карьеру в компании и стала директором по региональному развитию в Поволжье.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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