Российский стартап Sellty вышел на рынок Казахстана

Разработчик платформы для создания B2B-интернет-магазина Sellty начал экспансию на рынок Казахстана. Теперь локальные бизнес-пользователи, а также международные компании, работающие в регионе, смогут применять цифровые инструменты, необходимые для ускоренной автоматизации и быстрого запуска B2B-продаж. Решение подойдет для производителей, компаний из сферы оптовой торговли, ритейла с собственными линейками продукции и других компаний.

Для оценки перспектив развития в регионе компания Sellty провела исследование открытых источников, а также custdev, включивший в себя анализ бизнеса и интервьюирование компаний из отраслей, занимающихся B2B-торговлей. По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в республике зарегистрировано 1904656 субъектов малого и среднего предпринимательства. Ежегодный рост количества зарегистрированных юрлиц составляет порядка 5%.

Около 70% от общего объема внутренней торговли в Казахстане приходится на оптовые продажи. Однако, несмотря на высокий уровень конкуренции и стремительные темпы развития рынка, многие казахстанские компании только начинают путь к цифровизации продаж — особенно в сегменте B2B. Это формирует потребность локального рынка в надежных ИТ-инструментах для оптимизации процесса, отмечают в Sellty.

Помимо автоматизированных систем для управления сбытом, обработки заявок и планирования, компании в том числе рассматривают B2B-порталы, маркетплейсы и другие онлайн-инструменты. Поэтому в Sellty приняли решение о развитии платформы для создания B2B-интернет-магазина в Казахстане. Решение, по прогнозам компании, будет востребовано со стороны компаний из сфер производства, оптовой торговли, ритейла в сегменте товаров для дома, а также поставщиков стройматериалов, бытовой химии, автотоваров, оборудования, канцелярии, фармацевтики, электрооборудования, нефтепродуктов.

Sellty — облачный сервис, который позволяет бизнесу запустить B2B-портал и развернуть онлайн-витрину товаров в сжатые сроки и по принципу единого окна. Работа с сервисом не требует длительной и дорогостоящей проектировки ИТ-решения с нуля или его кастомизации. Всю необходимую функциональность компания может запустить своими силами, без участия программистов, за пару часов.

Перед выходом на новый рынок платформу доработали под потребности бизнес-пользователей Казахстана. Теперь казахстанским клиентам Sellty будут доступны возможности автоматической загрузки товаров на витрину, управление группами и категориями товаров, создание разделов и фильтров, функциональность мультискладов, а также согласование индивидуальных ценовых соглашений с клиентами. Все расчеты можно будет вести в национальной валюте — тенге.

Еще одна важная функция Sellty — интеграция с популярными учетными системами, в том числе с различными конфигурациями «1С», которые распространены в регионе. Она позволит в сжатые сроки встроить решение в текущую ИТ-инфраструктуру без дорогостоящей кастомной разработки и дополнительных затрат.

Кроме того, Sellty позволит оперативно вносить изменения в статусы заказов, а также обмениваться с контрагентами отчетными документами. Это даст бизнесу возможность снять рутинную нагрузку с менеджеров по продажам, а также высвободить их рабочее время для персонализированного обслуживания клиентов. Как следствие, бизнес получает дополнительный онлайн-инструмент, который помогает увеличивать выручку.

«Казахстан — рынок с огромным потенциалом. Помимо того, что страна активно развивает внутреннюю торговлю, сегодня она является одним из крупнейших бизнес-хабов, привлекающих инвесторов из стран СНГ и Азии. По нашему опыту, внедрение B2B-портала на базе Sellty способно увеличить выручку компании в среднем на 20%, средний чек — на 10%, а количество заказов от одного клиента — на 25%. Поэтому мы рады предложить казахстанским предпринимателям действительно эффективный цифровой инструмент для развития B2B-направления, а также оказать им всю необходимую консультационную поддержку при развертывании B2B-портала», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель Sellty.

Sellty продолжит наращивать присутствие в странах СНГ. В планах компании в 2024 г. — выход на рынки Азербайджана и Узбекистана.