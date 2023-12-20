МТС к новогодним каникулам оцифровала дворец Бобринских в Богородицке

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети в Богородицке Тульской области, где находится популярный у туристов Богородицкий дворец-музей и парк. В результате модернизации в Богородицке улучшилось качество голосовой связи, а скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в центре Богородицка с покрытием всего города, в том числе первого в России пейзажного парка площадью 49 гектаров. Здесь находится большое имение графов Бобринских, состоящее из нескольких каменных зданий конца XVIII века, пруда и прогулочных аллей.

В самом Богородицке проживает около 30 тыс. человек. Еще более 80 тыс. приезжают сюда в качестве туристов ежегодно, чтобы посмотреть усадьбу, которую императрица Екатерина II выстроила специально для своего внебрачного сына. Теперь приезжие могут пользоваться всеми цифровыми сервисами на максимальных скоростях.

«Тульская область с начала года приняла почти на 80% больше туристов, чем за аналогичный период 2022 г. Согласно аналитике Big Data МТС, активнее всего туристы едут из соседних регионов – Москвы и Подмосковья, Калужской, Рязанской областей и Санкт-Петербурга. В пятерке самых посещаемых локаций – Тула, Венев, Богородицк, Ефремов и Ясная Поляна. Часто путешественники объединяют интересные локации в маршруты и путешествуют на личных автомобилях, таких более 85% от всего турпотока. Поэтому мы прокачали сеть по трассе М4, в самой Туле, на въездах и выездах из города, а также на самых популярных у туристов маршрутах. Теперь навигация и все цифровые сервисы работают и в заповедных лесных зонах, и за толстыми дворцовыми и кремлевскими стенами», – сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

В Богородицком дворце уже начались новогодние мероприятия: прошел Екатерининский Рождественский бал, начали работу выставки рождественских нарядов конца XIX– начала XX века, а с 21 по 29 декабря 2023 г. пройдут новогодние музейные праздники и экскурсии по экспозиции на железнодорожной станции Жданка и в самом Богородицком дворце-музее. Навигация, координация и общение музея с посетителями ведется через сайт и официальные страницы в соцсетях, теперь в сети МТС они будут грузиться быстрее даже в выходные дни и на новогодних каникулах, когда туристов будет особенно много.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4 600 магазинов в России.