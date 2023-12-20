МТС модернизировала связь на «качающих» железнодорожных перегонах Александровского района Владимирской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске нового телеком-оборудования на участке железной дороги в Александровском районе. В результате проведенных работ на «качающих» перегонах на границе Московской и Владимирской областей скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в деревне Арсаки, где находится одноименная железнодорожная платформа, по которой курсируют электропоезда между Александровом и Москвой. Район популярен для жизни и отдыха благодаря удобному расположению у границы Московской и Владимирской областей.

«Аналитика МТС показала, что с начала 2023 г. объем передачи данных на этом участке железной дороги в сравнении с тем же периодом 2022 г. вырос на 15-20%. Трафик в мобильной сети создают как местные жители, дачники, туристы, так и пассажиры проходящих поездов. Проведенные работы помогли снять часть нагрузки с действующих базовых станций, увеличить покрытие, емкость и скорость соединения. Поэтому теперь в этом районе будет устойчивая связь, что позволит владимирцам и москвичам, имеющим здесь дачи, удаленно учиться и работать. Особенно это актуально в период подъема сезонных ОРВИ, когда многие стараются уйти на удаленку и уехать за город», — сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Также МТС «прокачала» сеть в деревне Полиносово Александровского района. Новое оборудование также обеспечило связью и высокоскоростным интернетом поселки Экспресс, Нургум, Федяйково, Соболь, Электрон, Радуга, Елочка, Родник, Волохово и имени Ленина. В этих коттеджных поселках проживает более 700 человек.

Ранее МТС прокачала сеть в деревнях и дачных поселках Александровского, Судогодского и Петушинского районов, в городе Кольчугино, Александрове, Коврове и участке Большого Московского кольца, проходящего по территории Киржачского района Владимирской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.