МТС в Рязанской области на треть увеличила скорость мобильного интернета к Новому году

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении масштабной программы модернизации сети в Рязанской области. К новогодним мероприятиям, которые стартуют в регионе с 23 декабря, МТС в Рязани и регионе увеличила скорость мобильного интернета на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Дополнительное телеком-оборудование МТС было установлено на 180 площадках по всей Рязанской области, из них 140 локаций находится в самой Рязани. В областной столице скорости LTE выросли в историческом центре — на Лыбедском бульваре, на улице Почтовой, в Торговом городке, в Центральном парке культуры и отдыха, в Лесопарке, а также в местах проведения экскурсий по туристическим маршрутам «Твоя новогодняя Рязань» и автобусного новогоднего экспресса.

В зоне улучшенного покрытия оказались также пригороды и въезды в город, чтобы путешественники могли не только пользоваться навигатором и туристическими сервисами, но и покупать билеты на экскурсии, в поезда, в музеи, театры и другие места онлайн, бронировать гостиницы и оперативно следить за новогодней программой в городе.

Новое качество сети в предновогодние дни стало доступно жителям райцентров и других населенных пунктов Рязанской области. К примеру, это Сасово, Кадом, Скопин, Вослебово Скопинского района, поселок Октябрьский Михайловского района, Рыбное, Перекаль и Ходынино Рыбновского района, Лесное Конобеево Шацкого района, Плахино Захаровского района, Касимов и села Касимовского района, Борки Шиловского района, Мушковатово Рязанского района и другие.

Благодаря проведенным работам даже в часы максимальной нагрузки на сеть рязанцы могут комфортно загружать тяжелый контент, смотреть фильмы в HD-качестве, играть в онлайн игры и общаться в соцсетях даже в часы пик.

«Мы постоянно отмечаем рост потребления мобильного интернета в Рязанской области, особенно динамика нарастает к праздникам. Поэтому к Новому году мы расширили полосу частотного спектра, увеличив емкость и скорость мобильного интернета. Особое внимание уделили главным праздничным площадкам, где в ближайшие три недели побывают десятки тысяч людей. Например, это Лыбедский бульвар, где у главной елки пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек, или резиденция Деда Мороза в Лесопарке. Новое качество сети позволит рязанцам и туристам ориентироваться в программе мероприятий, делиться впечатлениями в соцсетях, строить планы на новогодние каникулы и праздновать Новый год по видеосвязи с друзьями и родными, которые находятся даже на другом конце страны», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 11 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 13 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 5 тыс. магазинов в России.