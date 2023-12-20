CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Подключиться к «Газпромбанк мобайл» через eSIM теперь можно в Челябинске и Белгороде

С 19 декабря 2023 г. подключить виртуальную SIM-карту «Газпромбанк мобайл» смогут жители Челябинской и Белгородской областей. Для подключения к услугам необходимо заключить договор об оказании услуг связи и получить специальный QR-код. С помощью него абонент может установить на виртуальную SIM-карту настройки оператора. Об этом CNews сообщили представители «Газпромбанк мобайл».

Абонентам доступны для подключения тарифы линейки «#Разумныйвыбор», с которыми можно экономить на связи до 65%. При подключении абонент сам выбирает, как оплачивать связь: ежемесячно, раз в шесть месяцев или раз в год. При ежемесячной оплате связи скидка может достигать 50% при условии трат по карте Газпромбанка, при выборе предоплаты на шесть месяцев – 55%, а при оплате связи сразу на 12 месяцев скидка составит целых 65%. С любым из тарифов линейки «#Разумныйвыбор» абонент также получает финансовые привилегии в Газпромбанке и безопасное общение с бесплатной услугой «Антиспам» и защитой от подмены номеров.

eSIM – это виртуальная SIM-карта, которая встроена в телефон. С ней абонент может пользоваться сразу несколькими номерами, даже если его телефон не поддерживает две SIM-карты. eSIM можно использовать одновременно с пластиковой SIM-картой с разными номерами и тарифами на одном устройстве, ее нельзя потерять или сломать, а данные на ней защищены блокировкой смартфона. Технологию поддерживают большинство современных моделей телефонов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать удобную CRM: 6 критериев

Выходец из Ozon и «Яндекса» стал замглавы Минцифры, курирующим ИТ-отрасль

«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM

Россия потребовала на международном уровне ограничить работу Starlink

Рынок корпоративных браузеров: как изменились требования российского бизнеса к безопасности

В России новая схема обмана россиян по телефону. Чтобы украсть все деньги абонента, теперь пугают сроком действия SIM-карт. Опрос

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще