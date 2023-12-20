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В России заработала горячая линия Деда Мороза

«Ростелеком контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») во второй раз открыл горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 29 декабря 2023 г. Проект реализован при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Дети смогут рассказать Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год, разгадать зимние загадки и оставить пожелания Деду Морозу.

Горячая линия Деда Мороза, наряду с бумажными новогодними письмами, стремительно набирает популярность: в 2022 г. его цифровые помощники обработали более 32 тыс. звонков.

«Наш опыт показал, что современным детям привычно и легко общаться с цифровыми ассистентами. Для организации горячей линии мы использовали голосовых роботов и методы речевой аналитики. ИТ-решения помогли создать понятные алгоритмы, чтобы формировать статистику в режиме онлайн. В этом году в линии появился новый блок с зимними загадками и пожеланиями от Деда Мороза. Пусть детские голоса и мечты сделают наш проект по-настоящему волшебным», — сказал генеральный директор «Ростелеком контакт-центра» Сергей Шишмарев.

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«Ростелеком контакт-центр» предоставляет услуги аутсорсингового контактного центра для коммерческих компаний, государственных структур, участвует в реализации крупных федеральных проектов: Единый государственный экзамен, единый день голосования, перепись населения и других. Действующие операторские площадки «Ростелеком контакт-центра» расположены в 19 городах России, штат операторов превышает 7000 человек.

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