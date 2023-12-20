Жители Тувы «разогнали» интернет-трафик в преддверии Нового года

Жители Тувы резко увеличили интернет-трафик в сети «Мегафона» совершая онлайн-шопинг и набеги на торговые центры. Эксперты оператора проанализировали обезличенные данные абонентов и выяснили, как жители республики готовятся к главному празднику года.

Покупать подарки для родных и близких они начали еще с середины ноября 2023 г.. Об этом свидетельствует увеличение интернет-трафика на маркетплейсах (12%) и в торговых центрах (39%) столицы республики. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В 2023 г. предпочтения жителей республики не изменились, и основную часть онлайн-покупок они делают на Wildberries, популярность которого за год увеличилась в полтора раза. На него приходится 92% от всех потраченных на маркетплейсы гигабайт в предновогодний период.

Второе место в рейтинге у «Сбермаркета», а тройку лидеров замыкает Ozon, интерес к которому увеличился в два раза.

«Начинается горячая пора у операторов, когда нагрузка на сотовую сеть значительно возрастает. Нам важно, чтобы это никак не отразилось на качестве связи, и наши абоненты могли позвонить родным и близким или выйти в сеть в удобное для них время и в любом месте. Мы используем технологии больших данных, чтобы оценить текущую ситуацию и спрогнозировать увеличение мобильной активности в будущем», - сказала директор «Мегафона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Тренд на подготовку к праздникам подтверждается и увеличением интернет-активности у абонентов «Мегафона» в торговых центрах Кызыла. В предновогодний период трафик увеличился на 39%, в сравнении с октябрем-ноябрем 2023 г. А за год количество израсходованных гигабайтов увеличилось на 74%. Абоненты стали не только больше «качать», но и звонить. Посетители проговорили на 29% больше минут в 2023 г., чем в 2022 г.

Самый большой объем интернет-трафика как на маркетплейсах, так и в торговых центрах был зафиксирован 1 декабря 2023 г., когда начались распродажи и появились максимальные скидки. Самым неблагополучным для покупок днем оказалось 19 ноября 2023 г.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.