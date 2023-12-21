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Донские хутора и поселки подключили к «Мегафону»

Качественная мобильная связь и интернет оператора впервые появились в хуторах Мирный, Крылов, Заполосный, Баево, поселке Новосуховый и слободе Калач-Куртлак. Всего в них проживает около 3,8 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В малых населенных пунктах «Мегафон» установил новое телеком-оборудование стандарта LTE. Дончанам стала доступна средняя скорость мобильного интернета до 20 Мбит/с. А максимальная теперь достигает 85 Мбит/с, как показывают замеры инженеров. Этого достаточно, чтобы скачивать информацию, общаться в мессенджерах и смотреть ролики на видеохостингах.

«Наша цель — устранить цифровое неравенство, предоставить сельским жителям доступ к важным сервисам, которые для городских абонентов стали обыденными — пользование Госуслугами, образовательные онлайн-курсы, веб-ресурсы для работы. Необходимость в мобильном интернете доказывает статистика — если год назад сельчане в среднем тратили пять тысяч терабайт в месяц, то сейчас потребление уже превышает шесть тысяч», — сказал Артем Филин, директор МегаФона в Ростовской области.

За последний месяц жители самого крупного населенного пункта из недавно подключенных к высокоскоростному интернету — хутора Мирный — прокачали более 11 терабайт трафика. Такого объема информации хватит, чтобы в течение полугода беспрерывно смотреть сериалы или загрузить почти 3 млн фотографий.

Сегодня в сельских территориях Ростовской области проживает треть населения региона. Как показало исследование «Мегафона» на основе обезличенных данных абонентов, в 2023 г. среднемесячный трафик этой категории пользователей вырос на 20%. При этом обычные звонки также востребованы — их количество увеличилось на 17%. Охотнее всего сельчане и хуторяне общались по телефону летом — в период отпусков и активного отдыха на природе.

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«Мегафон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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