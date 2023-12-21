«Мегафон» расширил сеть LTE в старинных селах и поселках Пензенской области

Высокоскоростной интернет стал доступен 9,5 тыс. сельчан. Теперь жители могут за секунды скачивать тяжелые файлы, смотреть фильмы, пользоваться госпорталами, а туристы — делиться фотографиями исторических и культурных достопримечательностей. Сеть запущена в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оператор охватил 36 малых населенных пунктов численностью от 110 до 600 человек. В числе районов, в которых появились телеком-объекты — Нижнеломовский, Никольский, Городищенский, Малосердобинский, Камешкирский, Пензенский, Кузнецкий и Белинский. Жителям стали доступны важные сервисы, которые для городских абонентов обыденны — пользование госуслугами, дистанционная запись к врачу, веб-ресурсы для работы и образовательные онлайн-курсы.

Село Ахматовка славится долгожителями — здесь каждый третий отмечает вековой юбилей. Причина явления — родники. Ключевая вода из подземного озера выходит на поверхность через пласт диатомита, как через фильтр. Связь «Мегафона» позволит привлечь путешественников — они могут отдыхать возле источника жизни и при этом делиться впечатлениями в мессенджерах.

Недалеко от Ахматовки расположено село Базарная Кеньша, основанное в 1680-х годах. Сегодня в нем живет 300 человек. Достопримечательность населенного пункта — старинная действующая церковь, выполненная в стиле классицизма. В следующем году зданию исполнится 205 лет. Благодаря максимальной скорости интернета 50 Мбит/с рассказать о событии можно будет в ролике на видеохостингах или же провести трансляцию об истории села.

«Наш регион — это край уникальных древних культурных памятников, природных достопримечательностей, которые находятся за территорией столицы. Чтобы привлечь туристов, мы продолжаем расширять покрытие сети и устранять “белые пятна” на карте. Для нас важно, чтобы каждый абонент в любой момент мог позвонить или воспользоваться услугами мобильного интернета. Введенное в эксплуатацию оборудование уже помогает гостям и местным жителям легче и быстрее общаться с близкими в мессенджерах и делиться контентом», — сказал директор «Мегафона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Высокую потребность в услугах связи подтверждает активный рост трафика в малых населенных пунктах. По сравнению с 2022 г. он увеличился на 20%, а средний расход передачи данных на одного абонента — на 23%.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.